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Гоголин Григорий

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Место рождения

Михайловка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Гоголин Павел

Мать: Гоголина ?

Михайловка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: ?

Мать ребёнка: Гоголина Анастасия

Михайловка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Гоголин ?

Мать ребёнка: Гоголина Анастасия

Михайловка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
19.06.1915
Воинская часть 196-й пехотный запасный полк Место рождения Пензенская губ., Мокшанский уезд Причина выбытия ранен/контужен Тип документа Карточка на выбывших (нижние чины)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гоголин Иван

Мать ребёнка: Гоголина Анастасия

Михайловка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гоголин Василий

Мать ребёнка: Гоголина Анастасия

Михайловка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголина Анастасия

Работа или профессия
Неизвестно
каменщик
Смерть
Неизвестно
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