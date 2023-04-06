Гоголин Григорий
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Гоголин Павел
Мать: Гоголина ?
Рождение ребёнка
1911
Дочь: ?
Мать ребёнка: Гоголина Анастасия
Рождение ребёнка
1912
Сын: Гоголин ?
Мать ребёнка: Гоголина Анастасия
Военная служба
19.06.1915
Воинская часть 196-й пехотный запасный полк Место рождения Пензенская губ., Мокшанский уезд Причина выбытия ранен/контужен Тип документа Карточка на выбывших (нижние чины)
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гоголин Иван
Мать ребёнка: Гоголина Анастасия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гоголин Василий
Мать ребёнка: Гоголина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоголина Анастасия
Работа или профессия
Неизвестно
каменщик
Смерть
Неизвестно