Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Веренева Валентина Фёдоровна
Веренева Валентина Фёдоровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Веренев Фёдор Фёдорович
Мать
Веренева (Ковалёва) Надежда Игнатьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
П
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Веренев Фёдор Фёдорович
Мать:
Веренева Надежда Игнатьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь