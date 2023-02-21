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Рязанов Яким Меркурьевич

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Место рождения

оз. Шарташ

Дата рождения

16.08.1777

Дата смерти

14.12.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1777

Отец: Резанов Меркурий Степанович

Мать: Резанова Татьяна Федоровна

оз. Шарташ
Бракосочетание
1798

Жена: Харитонова Афанасия

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Рязанов Яков

Мать ребёнка: Харитонова Афанасия

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анастасия Якимовна

Мать ребёнка: Харитонова Афанасия

Рождение ребёнка
1811

Сын: Рязанов Гавриил Якимович

Мать ребёнка: Харитонова Афанасия

Рождение ребёнка
1814

Сын: Рязанов Иван Якимович

Мать ребёнка: Харитонова Афанасия

Рождение ребёнка
1816

Сын: Рязанов Александр Якимович

Мать ребёнка: Харитонова Афанасия

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Якимовна

Мать ребёнка: Харитонова Афанасия

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.12.1849
Похороны
1849
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