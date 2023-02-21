Рязанов Яким Меркурьевич
Место рожденияоз. Шарташ
Дата рождения16.08.1777
Дата смерти14.12.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1777
оз. Шарташ
Бракосочетание
1798
Жена: Харитонова Афанасия
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Рязанов Яков
Мать ребёнка: Харитонова Афанасия
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анастасия Якимовна
Мать ребёнка: Харитонова Афанасия
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Харитонова Афанасия
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Харитонова Афанасия
Рождение ребёнка
1816
Сын: Рязанов Александр Якимович
Мать ребёнка: Харитонова Афанасия
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Якимовна
Мать ребёнка: Харитонова Афанасия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.12.1849
Похороны
1849