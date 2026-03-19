Ильинская Елена Александровна
женский, родилась 1906, Успенское, город Первомайск, Нижегородская область
умерла 15.02.1955, Магадан, город Магадан, Магаданская область
МатьИльинская (Звенигородская) Александра Владимировна10.08.1876 г.р.
ОтецИльинский Александр Дмитриевич06.10.1865 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Успенское, город Первомайск, Нижегородская область
Смерть
15.02.1955
Магадан, город Магадан, Магаданская область