Ильинская Елена Александровна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Ильинская Елена Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1906, Успенское, город Первомайск, Нижегородская область

умерла 15.02.1955, Магадан, город Магадан, Магаданская область

Мать
Ильинская (Звенигородская) Александра Владимировна10.08.1876 г.р.
Отец
Ильинский Александр Дмитриевич06.10.1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Ильинский Александр Дмитриевич

Мать: Ильинская (Звенигородская) Александра Владимировна

Успенское, город Первомайск, Нижегородская область

Смерть
15.02.1955
Магадан, город Магадан, Магаданская область

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