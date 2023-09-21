Кузнецов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Иванова) Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Иванова) Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Иванова) Зинаида

Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай

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