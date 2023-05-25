Семушина Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семушина Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августа

Отец ребёнка: Зимирев Прокопий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Зимирев Прокопий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимирева Ангелина

Отец ребёнка: Зимирев Прокопий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимирев Прокопий Ильич

Смерть
Неизвестно