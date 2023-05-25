Семушина Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Августа
Отец ребёнка: Зимирев Прокопий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Зимирев Прокопий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимирева Ангелина
Отец ребёнка: Зимирев Прокопий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно