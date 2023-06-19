Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Ефимья Ивановна
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309
Рождение ребёнка
1781
Сын: Савелий Иванович
Мать ребёнка: Ефимья Ивановна
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Ивановна
Смерть
После 1825
Упоминается в исповедной ведомости 1825 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#263