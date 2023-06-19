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Иван Матвеевич

Место рождения

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Ефимья Ивановна

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309
Рождение ребёнка
1781

Сын: Савелий Иванович

Мать ребёнка: Ефимья Ивановна

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Ивановна

Смерть
После 1825
Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в исповедной ведомости 1825 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#263