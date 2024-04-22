(Куликова) Прасковья Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Куликов Илья Дмитриевич
Мать: Фекла
Бракосочетание
08.06.1842
Рождение ребёнка
01.01.1857
Сын: Брашкин Занкин Михаил Иванович
Отец ребёнка: Илья Константинович Иван Иван/Илья Константинович / Кондратиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно