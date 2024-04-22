(Куликова) Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куликова) Прасковья Ильинична

Место рождения

Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Куликов Илья Дмитриевич

Мать: Фекла

Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.06.1842

Муж: Илья Константинович Иван Иван/Илья Константинович / Кондратиевич

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1857

Сын: Брашкин Занкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Илья Константинович Иван Иван/Илья Константинович / Кондратиевич

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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