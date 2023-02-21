Мейшутович (Александрович) Айша Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович (Александрович) Айша Давидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Мейшутович Азюль Адамович

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Хасеневич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мейшутович Александр (Алюнь) Адамович

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Хасеневич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Майшутович Хасень Адамович

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Хасеневич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мейшутович Мустафа Адамович

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Хасеневич

Дуниловичи, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
07.01.1908 ст.

Дочь: Якубовская Азыма Адамовна

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Хасеневич

Дуниловичи, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
13.08.1910 ст.

Сын: Мейшутович Сулейман Адамович

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Хасеневич

Дуниловичи, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Яков Адамович

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Хасеневич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Адам Хасеневич

Смерть
1953
Дуниловичи, Поставский район, Витебская область
Похороны
1953
Мядель, Мядельский район, Минская область
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