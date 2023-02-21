Мейшутович (Александрович) Айша Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Мейшутович Азюль Адамович
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Хасеневич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мейшутович Александр (Алюнь) Адамович
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Хасеневич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Майшутович Хасень Адамович
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Хасеневич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мейшутович Мустафа Адамович
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Хасеневич
Рождение ребёнка
07.01.1908 ст.
Дочь: Якубовская Азыма Адамовна
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Хасеневич
Рождение ребёнка
13.08.1910 ст.
Сын: Мейшутович Сулейман Адамович
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Хасеневич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Хасеневич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953
Похороны
1953
Мядель, Мядельский район, Минская область