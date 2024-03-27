Валитова Гарифа Садыковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитова Гарифа Садыковна

Место рождения

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1900

Дата смерти

26.08.1967

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Садыйк

Мать: Асхабъямал

Рождение ребёнка
06.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валитов Закир Хамидуллович

Смерть
26.08.1967
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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