Валитова Гарифа Садыковна
Место рожденияд.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1900
Дата смерти26.08.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Садыйк
Мать: Асхабъямал
Рождение ребёнка
06.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валитов Закир Хамидуллович
Смерть
26.08.1967
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно