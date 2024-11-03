Павлов Евдоким Трофимович 27.09.1790 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Евдоким Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1790 ст.

Дата смерти

13.06.1824 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1790 ст.

Отец: Павлов Трофим Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Ксения (Аксинья) Ивановна

Крещение
27.09.1790 ст.
Рождение ребёнка
До 1812 ст.

Дочь: (Павлова) ?

Мать ребёнка: Павлова Ксения (Аксинья) Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Павлов Гурьян (Гурий) Евдокимович

Мать ребёнка: Павлова Ксения (Аксинья) Ивановна

Восприемник
30.04.1822 ст.
Иов? Тарасович Павлов
Смерть
13.06.1824 ст.
Похороны
14.06.1824 ст.
Рождение ребёнка
Около 23.10.1824 ст.

Сын: Павлов Зиновий (Зеновий) Евдокимович

Мать ребёнка: Павлова Ксения (Аксинья) Ивановна

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