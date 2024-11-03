Павлов Евдоким Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1790 ст.
Дата смерти13.06.1824 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1790 ст.
Отец: Павлов Трофим Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
27.09.1790 ст.
Рождение ребёнка
До 1812 ст.
Дочь: (Павлова) ?
Мать ребёнка: Павлова Ксения (Аксинья) Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Павлов Гурьян (Гурий) Евдокимович
Мать ребёнка: Павлова Ксения (Аксинья) Ивановна
Восприемник
30.04.1822 ст.
Иов? Тарасович Павлов
Смерть
13.06.1824 ст.
Похороны
14.06.1824 ст.
Рождение ребёнка
Около 23.10.1824 ст.
Сын: Павлов Зиновий (Зеновий) Евдокимович
Мать ребёнка: Павлова Ксения (Аксинья) Ивановна