Федосова (Ульяненко) Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти21.06.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1936
Дочь: Гунштейн Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Федосов Иван
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.06.1982
Мыски, Мысковский, Кемеровская область