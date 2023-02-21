Федосова (Ульяненко) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Ульяненко) Мария Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

21.06.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1936

Дочь: Гунштейн Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Федосов Иван

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.06.1982
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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