Ершов Илья Семенов
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ершов Иван Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Агриппина Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ершов Яким Ильич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Анна
Смерть
Неизвестно