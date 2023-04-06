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Ершов Илья Семенов

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Место рождения

Зауйтовская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Зауйтовская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Ершов Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Ершов Яким Ильич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Анна

Смерть
Неизвестно
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