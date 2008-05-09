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Пронин Вячеслав Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1948

Дата смерти

09.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1948

Отец: Пронин Валентин Павлович

Мать: Беззубова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1970

Сын: Пронин Владимир Вячеславович

Мать ребёнка: Пронина Любовь Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.12.1977

Дочь: Пронина Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Пронина Любовь Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Любовь Михайловна

Смерть
09.05.2008
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