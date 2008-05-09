Пронин Вячеслав Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1948
Дата смерти09.05.2008
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1948
Рождение ребёнка
24.04.1970
Сын: Пронин Владимир Вячеславович
Мать ребёнка: Пронина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
16.12.1977
Дочь: Пронина Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Пронина Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.2008