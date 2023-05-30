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Емельянова Мария Викторовна
Емельянова Мария Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.10.1986
Пол
Женский
Отец
Емельянов Виктор Михайлович
1956 г.р.
Мать
Емельянова (Шевлякова) Татьяна Ивановна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1986
Отец:
Емельянов Виктор Михайлович
Мать:
Емельянова Татьяна Ивановна
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