Валитова (Юнусова) Нурзия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитова (Юнусова) Нурзия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
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Рождение
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

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Смерть
Неизвестно

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