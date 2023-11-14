Гребеник Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребеник Николай Петрович

Гребеник Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1938

Дата смерти

09.09.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1072

Сын: Гребеник Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Гребеник (Плотникова) Валентина Вадимовна

Рождение
05.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
09.09.1980
От болезни. Предположительно от туберкулеза.(предположительно пьяный спал на холодном и заболел) Похоронен Приморский край с. Стретинка

Мы используем куки для улучшения работы сайта.