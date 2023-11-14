Гребеник Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1938
Дата смерти09.09.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1072
Сын: Гребеник Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Гребеник (Плотникова) Валентина Вадимовна
Рождение
05.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
09.09.1980
От болезни. Предположительно от туберкулеза.(предположительно пьяный спал на холодном и заболел) Похоронен Приморский край с. Стретинка