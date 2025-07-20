Митрофанов (Митрофанов) Иван
мужской, родился 1906, Владимирская губерния, г. Юрьев-Польский
умер 1970, Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
ОтецМитрофанов (Митрофанов) АлександрНеизвестно г.р.
Супруги
Митрофанова (Корытова) ЕкатеринаНеизвестно г.р.
Дети
Мареева (Митрофанова) ЛюдмилаНеизвестно г.р.
Митрофанова (Митрофанова) АльбинаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Митрофанов (Митрофанов) Александр
Мать: не указана
Владимирская губерния, г. Юрьев-Польский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова (Митрофанова) Альбина
Мать ребёнка: Митрофанова (Корытова) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мареева (Митрофанова) Людмила
Мать ребёнка: Митрофанова (Корытова) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область