Митрофанов (Митрофанов) Иван 1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Митрофанов (Митрофанов) Иван

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился 1906, Владимирская губерния, г. Юрьев-Польский

умер 1970, Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Отец
Митрофанов (Митрофанов) АлександрНеизвестно г.р.
Супруги
Митрофанова (Корытова) ЕкатеринаНеизвестно г.р.
Дети
Мареева (Митрофанова) ЛюдмилаНеизвестно г.р.
Митрофанова (Митрофанова) АльбинаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Митрофанов (Митрофанов) Александр

Мать: не указана

Владимирская губерния, г. Юрьев-Польский

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова (Митрофанова) Альбина

Мать ребёнка: Митрофанова (Корытова) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мареева (Митрофанова) Людмила

Мать ребёнка: Митрофанова (Корытова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова (Корытова) Екатерина

Смерть
1970
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Причина смерти: Болезнь

Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

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