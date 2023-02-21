Снежневская (Ильинская) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Снежневский Виктор Иванович
Отец ребёнка: Снежневский Иван Иванович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Снежневский Самуил Иванович
Отец ребёнка: Снежневский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Снежневский Павел Иванович
Отец ребёнка: Снежневский Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно