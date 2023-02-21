Снежневская (Ильинская) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снежневская (Ильинская) Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Снежневский Виктор Иванович

Отец ребёнка: Снежневский Иван Иванович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Снежневский Самуил Иванович

Отец ребёнка: Снежневский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Снежневский Павел Иванович

Отец ребёнка: Снежневский Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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