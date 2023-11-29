Иванова (Ковалева) Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1961
Сын: Иванов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1968
Дочь: Бородина (Иванова) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Владимир Васильевич