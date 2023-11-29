Иванова (Ковалева) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ковалева) Зоя Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1936

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1961

Сын: Иванов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1968

Дочь: Бородина (Иванова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Владимир Васильевич

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