Жулина (Руденкова) Ксения Тихоновна
Место рождения
Дата рождения19.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Жулин Владимир Трофимович
Отец ребёнка: Жулин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Жулина Нина Трофимовна
Отец ребёнка: Жулин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Мышкевич Зоя Трофимовна
Отец ребёнка: Жулин Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно