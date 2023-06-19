Жулина (Руденкова) Ксения Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулина (Руденкова) Ксения Тихоновна

Место рождения

Нижний Бык, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Бык, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Жулин Владимир Трофимович

Отец ребёнка: Жулин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Жулина Нина Трофимовна

Отец ребёнка: Жулин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Мышкевич Зоя Трофимовна

Отец ребёнка: Жулин Трофим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулин Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно