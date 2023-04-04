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Дубянский Дмитрий Михайлович
Дубянский Дмитрий Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1768
Дата смерти
1825
Пол
Мужской
Отец
Дубянский Михаил
1733 г.р.
Мать
Наталья Федоровна
1740 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец:
Дубянский Михаил
Мать:
Наталья Федоровна
Смерть
1825
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