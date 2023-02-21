Яковлева (Лихолетова) Людмила Клавдиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Лихолетова) Людмила Клавдиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1939

Дочь: Яковлева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Иванович

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
17.12.1941

Сын: Яковлев Борис Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр Иванович

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
08.09.1945

Дочь: Яковлева Нина Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Иванович

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
16.12.1947

Дочь: Яковлева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1951

Дочь: Яковлева Светлана Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Иванович

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Смерть
1951
Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
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