Яковлева (Лихолетова) Людмила Клавдиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1939
Дочь: Яковлева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1941
Сын: Яковлев Борис Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1945
Дочь: Яковлева Нина Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1947
Дочь: Яковлева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1951
Дочь: Яковлева Светлана Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Иванович
Смерть
1951