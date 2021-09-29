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Буданов Олег Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1964

Дата смерти

29.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1964

Отец: Буданов Валентин Степанович

Мать: Буданова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
04.06.1985

Дочь: Буданова Юлия Олеговна

Мать ребёнка: Белова Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
09.12.1986

Дочь: Зубкова Людмила Олеговна

Мать ребёнка: Белова Ирина Юрьевна

г. Снежное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Ирина Юрьевна

Смерть
29.09.2021