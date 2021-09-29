Буданов Олег Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1964
Дата смерти29.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1964
Рождение ребёнка
04.06.1985
Дочь: Буданова Юлия Олеговна
Мать ребёнка: Белова Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
09.12.1986
Дочь: Зубкова Людмила Олеговна
Мать ребёнка: Белова Ирина Юрьевна
г. Снежное
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Ирина Юрьевна
Смерть
29.09.2021