Цветкова (Трухина) Соломония Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Трухина) Соломония Петровна

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Место рождения

Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

После 04.02.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 1881
Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 1881 по 04.02.1898 ст.
Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 04.02.1898 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 04.02.1898 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
04.02.1898 ст.

Муж: Цветков Василий Андреевич

Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
После 04.02.1898 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
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