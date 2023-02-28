Цветкова (Трухина) Соломония Петровна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиПосле 04.02.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 1881
Россия
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1881 по 04.02.1898 ст.
Работа или профессия
С 04.02.1898 ст.
Место жительства
С 04.02.1898 ст.
Бракосочетание
04.02.1898 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
После 04.02.1898 ст.