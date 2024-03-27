Хусаинов Камиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусаинов Камиль

Хусаинов Камиль

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Гульчира Губайдулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Фаягуль Камильевна

Мать ребёнка: Хусаинова Гульчира Губайдулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Гульчира Губайдулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова Гульчира Губайдулловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close