Жабрева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1896
Дочь: Карпова Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Жабрев Филипп
Рождение ребёнка
19.12.1901
Дочь: Шапина Антонина Филипповна
Отец ребёнка: Жабрев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жабрев Филипп
Смерть
Неизвестно