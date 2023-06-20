Жабрева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабрева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1896

Дочь: Карпова Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Жабрев Филипп

Куреваниха, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1901

Дочь: Шапина Антонина Филипповна

Отец ребёнка: Жабрев Филипп

Куреваниха, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабрев Филипп

Смерть
Неизвестно