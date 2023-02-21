Дранишникова Галина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1953
Отец: Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дранишников Сергей Викторович
Отец ребёнка: Дранишников Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дранишников Андрей Викторович
Отец ребёнка: Дранишников Виктор Михайлович