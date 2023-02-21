Дранишникова Галина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дранишникова Галина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1953

Отец: Трофим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дранишников Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дранишников Сергей Викторович

Отец ребёнка: Дранишников Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дранишников Андрей Викторович

Отец ребёнка: Дранишников Виктор Михайлович

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