Любимова (Гращенкова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Гращенкова) Мария Григорьевна

Место рождения

деревня Походино, Издешковский район, Смоленская обл

Дата рождения

13.11.1926

Дата смерти

22.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1926

Отец: Гращенков Григорий Тарасович

Мать: Гращенкова Федосья Ивановна

деревня Походино, Издешковский район, Смоленская обл
Рождение ребёнка
18.05.1948

Сын: Любимов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Любимов Иван Иванович

Московская обл., г.Кунцево
Бракосочетание
26.10.1950

Муж: Любимов Иван Иванович

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
а/з 154 от 24.10.1950г. Одинцовский поселковый Совет депутатов трудящихся Кунцевского района
Рождение ребёнка
27.10.1953

Сын: Любимов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Любимов Иван Иванович

Московская область, Кунцевский р-н, п.Одинцово
Смерть
22.11.2021
Раменский район
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Лайковское
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