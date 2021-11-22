Любимова (Гращенкова) Мария Григорьевна
Место рождениядеревня Походино, Издешковский район, Смоленская обл
Дата рождения13.11.1926
Дата смерти22.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1926
деревня Походино, Издешковский район, Смоленская обл
Рождение ребёнка
18.05.1948
Отец ребёнка: Любимов Иван Иванович
Московская обл., г.Кунцево
Бракосочетание
26.10.1950
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
а/з 154 от 24.10.1950г. Одинцовский поселковый Совет депутатов трудящихся Кунцевского района
Рождение ребёнка
27.10.1953
Отец ребёнка: Любимов Иван Иванович
Московская область, Кунцевский р-н, п.Одинцово
Смерть
22.11.2021
Раменский район
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Лайковское