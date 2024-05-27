(Ромашева) Екатерина Иванова/ Иоанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Ромашева) Анисья Васильева
Отец ребёнка: Ромашев Василий Иевлев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Ромашева) Ольга Васильева
Отец ребёнка: Ромашев Василий Иевлев
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Ромашев Василий Иевлев
Смерть
Неизвестно