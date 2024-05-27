(Ромашева) Екатерина Иванова/ Иоанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ромашева) Екатерина Иванова/ Иоанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромашев Василий Иевлев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Ромашева) Анисья Васильева

Отец ребёнка: Ромашев Василий Иевлев

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Ромашева) Ольга Васильева

Отец ребёнка: Ромашев Василий Иевлев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Ромашев Стефан Васильев

Отец ребёнка: Ромашев Василий Иевлев

Смерть
Неизвестно

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