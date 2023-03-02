Чулков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1950

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1950

Отец: Чулков Василий

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
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