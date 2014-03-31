Тыпхеев Тамир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыпхеев Тамир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2014

Отец: не указан

Мать: Тыпхеева Саяна Бабудоржиевна