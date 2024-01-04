Романенко Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1974
Сын: Романенко Виталий Дмитриевич
Мать ребёнка: Романенко Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Романенко Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Романенко Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно