Романенко Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1974

Сын: Романенко Виталий Дмитриевич

Мать ребёнка: Романенко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Романенко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Романенко Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Татьяна Васильевна

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