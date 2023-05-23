Кютт (Островская (Дунаева)) Виолетта Ивановна
Место рожденияЧерниговская область, г.Городня
Дата рождения20.02.1920
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1920
Черниговская область, г.Городня
Рождение ребёнка
?.11.1940
Сын: Кютт Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Russia
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2012