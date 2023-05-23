Кютт (Островская (Дунаева)) Виолетта Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кютт (Островская (Дунаева)) Виолетта Ивановна

Место рождения

Черниговская область, г.Городня

Дата рождения

20.02.1920

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

1940 г.р.
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ОК
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Место
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Рождение
20.02.1920

Отец: Островский Иван Андреевич

Мать: Островская Матрона Ефимовна (Мария)

Черниговская область, г.Городня
Рождение ребёнка
?.11.1940

Сын: Кютт Владимир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Russia
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2012