Гудым Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернега Григорий
Мать: Чернега Алла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бут Анна Станиславовна
Отец ребёнка: Гудым Станислав Станиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Анатолий
Рождение ребёнка
03.05.1981
Сын: Павлов Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Павлов Анатолий