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Гуселетов Андрей Васильевич

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Место рождения

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Гуселетов Василий Иванович

Мать: не указана

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гуселетов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Трифоновна

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гуселетов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Трифоновна

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агрофена Андреевна

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Трифоновна

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Мария Трифоновна

Смерть
Неизвестно
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