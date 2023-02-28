Гуселетов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Гуселетов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Гуселетов Степан Андреевич
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Трифоновна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Трифоновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агрофена Андреевна
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно