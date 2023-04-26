Семенова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Назаров Николай Владимирович

Отец ребёнка: Назаров Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
10.11.1908

Дочь: Тельнова Серафима Владимировна

Отец ребёнка: Назаров Владимир Николаевич

д. Козловка Пильненский р-н Горьковской области
Рождение ребёнка
1920

Сын: Назаров Иван Владимирович

Отец ребёнка: Назаров Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дергунова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Назаров Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно