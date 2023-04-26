Семенова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Назаров Николай Владимирович
Отец ребёнка: Назаров Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
10.11.1908
Дочь: Тельнова Серафима Владимировна
Отец ребёнка: Назаров Владимир Николаевич
д. Козловка Пильненский р-н Горьковской области
Рождение ребёнка
1920
Сын: Назаров Иван Владимирович
Отец ребёнка: Назаров Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дергунова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Назаров Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно