Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Семен Петрович?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евфимия Петровна

Отец ребёнка: Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Даниил Петрович

Отец ребёнка: Петр Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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