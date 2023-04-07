Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Семен Петрович?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евфимия Петровна
Отец ребёнка: Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Даниил Петрович
Отец ребёнка: Петр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Гаврилович
Смерть
Неизвестно