Knippenberg Johann Georg
Место рожденияAnton(Sebastianovka), Saratov, Volga, Russia, Антон,(Севастьяновка),Саратов,Волга, Россия
Дата рождения04.02.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Anton(Sebastianovka), Saratov, Volga, Russia, Антон,(Севастьяновка),Саратов,Волга, Россия
Рождение ребёнка
01.06.1846
Дочь: Rothermel Margarita Barbara
Мать ребёнка: Knippenberg Anna Catharina
Anton(Sebastianovka), Saratov, Volga, Russia, Антон,(Севастьяновка),Саратов,Волга, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Anton(Sebastianovka), Saratov, Volga, Russia, Антон,(Севастьяновка),Саратов,Волга, Россия