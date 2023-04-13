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Knippenberg Johann Georg

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Место рождения

Anton(Sebastianovka), Saratov, Volga, Russia, Антон,(Севастьяновка),Саратов,Волга, Россия

Дата рождения

04.02.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Anton(Sebastianovka), Saratov, Volga, Russia, Антон,(Севастьяновка),Саратов,Волга, Россия
Рождение ребёнка
01.06.1846

Дочь: Rothermel Margarita Barbara

Мать ребёнка: Knippenberg Anna Catharina

Anton(Sebastianovka), Saratov, Volga, Russia, Антон,(Севастьяновка),Саратов,Волга, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Knippenberg Anna Catharina

Смерть
Неизвестно
Anton(Sebastianovka), Saratov, Volga, Russia, Антон,(Севастьяновка),Саратов,Волга, Россия
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