Вакулина Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакулина Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 12.11.1923

Сын: Вакулин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Вакулин Василий

д. Быстро, Краснотуранского района, Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакулин Василий

Смерть
Неизвестно