Вакулина Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 12.11.1923
Сын: Вакулин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Вакулин Василий
д. Быстро, Краснотуранского района, Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вакулин Василий
Смерть
Неизвестно