Алгазина Арина (Ирина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Алгазин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Алгазин Максим Васильевич
Отец ребёнка: Алгазин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Алгазин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Алгазин Киприян Васильевич
Отец ребёнка: Алгазин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Алгазин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Алгазин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Алгазин Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Алгазин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Алгазина) Ирина Васильевеа
Отец ребёнка: Алгазин Василий Михайлович
Смерть
До 1850