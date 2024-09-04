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Алгазина Арина (Ирина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Алгазин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Алгазин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Алгазин Максим Васильевич

Отец ребёнка: Алгазин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Алгазин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Алгазин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Алгазин Киприян Васильевич

Отец ребёнка: Алгазин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Алгазин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Алгазин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Алгазин Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Алгазин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Алгазина) Ирина Васильевеа

Отец ребёнка: Алгазин Василий Михайлович

Смерть
До 1850

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