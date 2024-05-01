Шехирева (Макарова) Елена Карповна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева (Макарова) Елена Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

1913 г.р.
1918 г.р.
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Место
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Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Николай Андрианович

Место жительства
Неизвестно
Читинская обл, Балейский р-н, с. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Струч (Шохирева) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Шехирев Николай Андрианович

Рождение ребёнка
09.11.1918 ст.

Сын: Шехирев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шехирев Николай Андрианович

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шехирев Николай Андрианович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шехирев Николай Андрианович

Смерть
1995

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