Шехирева (Макарова) Елена Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Читинская обл, Балейский р-н, с. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Струч (Шохирева) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Шехирев Николай Андрианович
Рождение ребёнка
09.11.1918 ст.
Сын: Шехирев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шехирев Николай Андрианович
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шехирев Николай Андрианович
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шехирев Николай Андрианович
Смерть
1995