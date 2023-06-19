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Тимофей Антонов

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Антон Кириллов

Мать: Федосья Кузьмина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Александра Косьмина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Александра Косьмина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Александра Косьмина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Жуков Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Александра Косьмина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1914