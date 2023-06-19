Тимофей Антонов
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Антон Кириллов
Мать: Федосья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Михаил Тимофеев
Мать ребёнка: Александра Косьмина
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Александра Косьмина
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Александра Косьмина
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Жуков Павел Тимофеев
Мать ребёнка: Александра Косьмина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1914