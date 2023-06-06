Иванов Иван Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1930
Дочь: Костенко Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Иван Иванович
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Томара Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1942