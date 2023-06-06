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Иванов Иван Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1930

Дочь: Костенко Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Иванович

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Томара Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анастасия Антоновна

Смерть
Около 1942