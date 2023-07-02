Горбенко Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1947
Рождение ребёнка
28.12.1968
Дочь: Еремеева Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Горбенко Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
07.03.1971
Дочь: Горбенко Лилия Николаевна
Мать ребёнка: Горбенко Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
13.06.1973
Сын: Горбенко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Горбенко Любовь Федоровна
Смерть
Неизвестно