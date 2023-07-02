Горбенко Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбенко Николай Дмитриевич

Горбенко Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1947

Отец: не указан

Мать: Горбенко Пелагея Осиповна

Рождение ребёнка
28.12.1968

Дочь: Еремеева Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Горбенко Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
07.03.1971

Дочь: Горбенко Лилия Николаевна

Мать ребёнка: Горбенко Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
13.06.1973

Сын: Горбенко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Горбенко Любовь Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close