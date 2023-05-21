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Косарева Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

13.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: Косарева Капитолина Яковлевна

Бракосочетание
09.11.1880 ст.

Муж: Багриновский Петр Николааевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
28.08.1881

Сын: Багриновский Николай Петрович

Отец ребёнка: Багриновский Петр Николааевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Багриновский Александр Петрович

Отец ребёнка: Багриновский Петр Николааевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.01.1885

Дочь: Багриновская Нина Петровна

Отец ребёнка: Багриновский Петр Николааевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.02.1887

Сын: Багриновский Владимир Петрович

Отец ребёнка: Багриновский Петр Николааевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.10.1889

Сын: Багриновский Сергей Петрович

Отец ребёнка: Багриновский Петр Николааевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
07.12.1891

Сын: Багриновский Павел Петрович

Отец ребёнка: Багриновский Петр Николааевич

Смерть
13.03.1939
Желябовка, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым