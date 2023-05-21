Косарева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смерти13.03.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
Отец: не указан
Бракосочетание
09.11.1880 ст.
Рождение ребёнка
28.08.1881
Сын: Багриновский Николай Петрович
Отец ребёнка: Багриновский Петр Николааевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Багриновский Александр Петрович
Отец ребёнка: Багриновский Петр Николааевич
Рождение ребёнка
18.01.1885
Дочь: Багриновская Нина Петровна
Отец ребёнка: Багриновский Петр Николааевич
Рождение ребёнка
16.02.1887
Сын: Багриновский Владимир Петрович
Отец ребёнка: Багриновский Петр Николааевич
Рождение ребёнка
02.10.1889
Сын: Багриновский Сергей Петрович
Отец ребёнка: Багриновский Петр Николааевич
Рождение ребёнка
07.12.1891
Сын: Багриновский Павел Петрович
Отец ребёнка: Багриновский Петр Николааевич
Смерть
13.03.1939
Желябовка, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым