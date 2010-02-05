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Чернов Геннадий Васильевич

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Место рождения

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область

Дата рождения

07.11.1948

Дата смерти

05.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1948

Отец: Чернов Василий Яковлевич

Мать: Чернова Мария Максимовна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Бракосочетание
18.03.1969

Жена: Юркина Валентина Афанасьевна

Россия, Ленинград
Рождение ребёнка
27.11.1969

Дочь: Николаева Алла Геннадьевна

Мать ребёнка: Юркина Валентина Афанасьевна

Россия, Ленинград
Развод
11.11.1982

Жена: Юркина Валентина Афанасьевна

Россия, Ленинград
Смерть
05.02.2010
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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