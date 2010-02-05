Чернов Геннадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1948
Дата смерти05.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1948
Отец: Чернов Василий Яковлевич
Мать: Чернова Мария Максимовна
Бракосочетание
18.03.1969
Россия, Ленинград
Рождение ребёнка
27.11.1969
Дочь: Николаева Алла Геннадьевна
Мать ребёнка: Юркина Валентина Афанасьевна
Россия, Ленинград
Развод
11.11.1982
Россия, Ленинград
Смерть
05.02.2010
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния