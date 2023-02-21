Андреев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1936
Дочь: Петухова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Андреева Анна Степановна
Козлово, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Анна Степановна
Смерть
?.03.1942