Андреев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1936

Дочь: Петухова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Андреева Анна Степановна

Козлово, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Анна Степановна

Смерть
?.03.1942
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