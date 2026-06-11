Кривощекова Ефимия Пантелеева 1756 — найти родственников по фамилии на Familio

Кривощекова Ефимия Пантелеева

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1756

умерла 1784

Супруги
Кривощеков Филип Иванов1757 г.р.
Дети
Кривощеков Софрон Филипов1777 г.р.
Кривощеков Маркел Филипов1778 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривощеков Филип Иванов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кривощеков Софрон Филипов

Отец ребёнка: Кривощеков Филип Иванов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кривощеков Маркел Филипов

Отец ребёнка: Кривощеков Филип Иванов

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Кривощекова) Евдокия Филипова

Отец ребёнка: Кривощеков Филип Иванов

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Утева (Кривощекова) Анна Филипова

Отец ребёнка: Кривощеков Филип Иванов

Смерть
1784

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