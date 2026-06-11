Кривощекова Ефимия Пантелеева
женский, родилась 1756
умерла 1784
Супруги
Кривощеков Филип Иванов1757 г.р.
Дети
Кривощеков Софрон Филипов1777 г.р.
Кривощеков Маркел Филипов1778 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кривощеков Софрон Филипов
Отец ребёнка: Кривощеков Филип Иванов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кривощеков Маркел Филипов
Отец ребёнка: Кривощеков Филип Иванов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Кривощекова) Евдокия Филипова
Отец ребёнка: Кривощеков Филип Иванов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Утева (Кривощекова) Анна Филипова
Отец ребёнка: Кривощеков Филип Иванов
Смерть
1784