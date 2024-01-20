Смирнов Фёдр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1972
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1972
Отец: Смирнов Михаил Фёдорович
Мать: Смирнова Лидия Семёновна
Рождение ребёнка
10.05.1998
Дочь: Смирнова Юлия Фёдоровна
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
01.12.2002
Дочь: Смирнова Полина Фёдоровна
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно