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Смирнов Фёдр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1972

Отец: Смирнов Михаил Фёдорович

Мать: Смирнова Лидия Семёновна

Рождение ребёнка
10.05.1998

Дочь: Смирнова Юлия Фёдоровна

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
01.12.2002

Дочь: Смирнова Полина Фёдоровна

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Наталья Борисовна

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